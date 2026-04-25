En un contexto internacional marcado por conflictos que presionan al alza los precios de la energía, Argentina alcanzó niveles históricos en su balanza energética durante el primer trimestre de 2026. El país registró exportaciones por USD 2.837 millones, mientras que las importaciones se desplomaron un 35,7%, lo que permitió consolidar un superávit récord de USD 2.405 millones en el sector, según datos oficiales.

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El desempeño se profundizó en marzo, cuando el saldo positivo energético llegó a USD 1.090 millones, la cifra más alta para un mes desde que hay registros. Este crecimiento se explicó principalmente por el aumento de los volúmenes exportados, que subieron más de 29% interanual, en un escenario donde los precios internacionales mostraron leves caídas.

El impulso proviene en gran medida del desarrollo de Vaca Muerta, que viene sosteniendo niveles récord de producción de petróleo y gas, posicionando a la Argentina como un actor cada vez más relevante en el mercado energético global. En paralelo, la caída de importaciones, clave para el resultado, refleja una menor dependencia externa y mayor autosuficiencia.

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Este fenómeno ocurre en simultáneo con una crisis energética global derivada de conflictos geopolíticos, lo que abre una ventana de oportunidad para países exportadores. En ese escenario, Argentina no solo mejora su balanza comercial, sino que empieza a perfilarse como proveedor confiable de energía en los próximos años.

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