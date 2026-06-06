A pocos días del comienzo del Mundial 2026, la Selección Argentina afrontará una nueva prueba de preparación cuando se enfrente a Honduras en un amistoso internacional que se disputará este sábado desde las 21 (hora argentina) en el estadio Kyle Field de Texas, Estados Unidos.

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El compromiso aparece como una oportunidad clave para que Lionel Scaloni continúe ajustando aspectos futbolísticos y físicos de un plantel que llega a la cita mundialista con varios jugadores recuperándose de distintas molestias. La prioridad del cuerpo técnico pasa por llegar al debut con el plantel en óptimas condiciones, por lo que algunos habituales titulares podrían tener minutos limitados o incluso ser preservados.

Entre los nombres que concentran la atención figura Lionel Messi, quien continúa bajo seguimiento médico tras las molestias físicas que arrastró en las últimas semanas. Si bien forma parte de la convocatoria, el cuerpo técnico analiza cuidadosamente su participación para evitar riesgos innecesarios antes del inicio de la competencia.

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La probable alineación argentina estaría integrada por Juan Musso en el arco; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico en defensa; Exequiel Palacios, Valentín Barco y Giovani Lo Celso en el mediocampo; mientras que Giuliano Simeone, Lautaro Martínez y Thiago Almada conformarían el frente de ataque.

Del otro lado estará Honduras, un seleccionado que atraviesa un proceso de renovación y que buscará aprovechar la oportunidad de medirse ante el vigente campeón del mundo. El conjunto centroamericano intentará exhibir una imagen competitiva frente a uno de los principales candidatos al título.

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Más allá del resultado, el amistoso tendrá un valor estratégico para Argentina. Scaloni pretende observar rendimientos individuales, ensayar movimientos tácticos y sacar conclusiones sobre aquellos futbolistas que pelean por un lugar en el equipo titular.

El encuentro podrá seguirse a través de las señales deportivas habilitadas para la transmisión internacional y representa uno de los últimos exámenes antes del estreno mundialista. Luego de este compromiso, la Albiceleste disputará otro amistoso frente a Islandia antes de enfocarse definitivamente en su debut en la Copa del Mundo.

Con la ilusión renovada y el objetivo de volver a ser protagonista en la máxima competencia del fútbol, Argentina comienza a transitar los últimos días de preparación antes de iniciar la defensa del título mundial conseguido en Qatar 2022.

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