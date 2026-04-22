Un informe reciente de la Universidad Católica Argentina (UCA) volvió a poner en primer plano la situación de la infancia en el país: cerca de seis de cada diez niños viven en condiciones de pobreza y un 30% no accede regularmente a una alimentación adecuada.

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La medición surge de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA), uno de los relevamientos más completos sobre condiciones de vida. Según el informe, la pobreza infantil alcanzó el 53,6% el año pasado, mientras que la indigencia se ubicó en el 10,7%.

El estudio destaca que en los últimos dos años se registró una reducción de los indicadores más críticos, en línea con cierta estabilización macroeconómica. Sin embargo, los especialistas advierten que esta baja no implica una solución de fondo, sino más bien una mejora coyuntural.

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La serie histórica muestra que la pobreza infantil ha tenido una tendencia creciente en el largo plazo, con picos en momentos de crisis económica. En 2020 y 2021, por ejemplo, llegó a niveles cercanos al 65%, mientras que en 2023 alcanzó un máximo de 62,9%.

A pesar de la mejora reciente, el nivel actual sigue siendo significativamente más alto que el registrado a comienzos de la década pasada.

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Uno de los datos más preocupantes del informe apunta que el 30% de los niños no se alimenta de manera regular. Esta situación expone a millones de menores a riesgos nutricionales y de desarrollo, en un contexto donde la pobreza no solo implica falta de ingresos, sino también privaciones múltiples.

La evidencia internacional muestra que la pobreza infantil suele estar asociada a déficits en alimentación, salud y educación, lo que condiciona el desarrollo físico e intelectual de los niños y perpetúa el llamado “ciclo de la pobreza”.

El informe de la UCA se publica en un contexto en el que las estadísticas oficiales también mostraron una mejora en los niveles generales de pobreza. Según datos del INDEC, el indicador descendió a 28,2% en el segundo semestre de 2025, lo que generó un intenso debate entre economistas sobre la magnitud real de la recuperación.

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Desde la UCA insisten en que los datos deben interpretarse con cautela. La reducción reciente puede generar alivio, pero no debe confundirse con una solución definitiva. La pobreza infantil, señalan, responde a factores estructurales como la desigualdad, la precariedad laboral y la insuficiencia de ingresos en los hogares.

En este contexto, la asistencia estatal, a través de políticas como la Asignación Universal por Hijo, sigue siendo un componente clave para amortiguar el impacto de la crisis, aunque insuficiente para revertirla por completo.

Garantizar el acceso a una alimentación adecuada, fortalecer el sistema educativo y mejorar las condiciones de empleo de los adultos aparecen como ejes fundamentales para revertir una problemática que, lejos de ser coyuntural, afecta el desarrollo presente y futuro del país.

En definitiva, los datos reflejan una realidad compleja. Aunque algunos indicadores mejoran, la situación de la infancia sigue siendo crítica y requiere respuestas de largo plazo.