Olaf Scholz no quiere seguir los pasos de su gran aliado Emmanuel Macron. Tras la debacle electoral de la coalición gubernamental en las elecciones europeas del domingo, el canciller alemán resiste el embate de la ultraderecha para obligarlo a seguir los pasos del presidente francés y convocar a elecciones anticipadas.

“En ningún momento, ni por un segundo, se planteó la idea de que en Alemania se pudieran convocar ahora nuevas elecciones”, dijo el portavoz oficial, Steffen Hebestreit.

Los comicios europeos dejaron un tendal de heridos y un selecto grupo de vencedores. Scholz y Macron están en el primer grupo. La premier italiana, Giorgia Meloni; el joven referente de la ultraderecha francesa, Jordan Bardella, y en menor medida la creciente Alternativa para Alemania (AfD), tildada de neonazi por sus detractores, conforman la facción de ganadores.

Pero Scholz se aferra al poder, más allá de la estrepitosa caída que sufrió su partido socialdemócrata SPD el domingo, detrás de los conservadores de la CDU y la emergente AfD.

“El sistema político de Alemania es diferente al de Francia. Sería un suicidio para Scholz aceptar elecciones anticipadas en las próximas semanas”, dijo a TN el analista y economista estadounidense residente en Berlín Raymond Colit, excorresponsal de The Financial Times en Ecuador, Venezuela y Brasil.

¿Qué pondría en riesgo Olaf Scholz en caso de convocar a elecciones anticipadas?

A diferencia de Macron, si Scholz convoca a elecciones y las pierde, simplemente caerá. El presidente francés, en caso de ser derrotado en las elecciones previstas para el 29 de junio y el 7 de julio, en dos turnos, seguiría a cargo de la presidencia con un gobierno de cohabitación junto a un partido opositor encargado de designar a un primer ministro y su gabinete.

“Scholz no tiene otra salida que resistir. Sus aliados, Los Verdes y Liberales, también perdieron. Hoy no tiene ninguna posibilidad de ganar elecciones”, resumió Colit.

La estrategia es simple: Scholz quiere aguantar hasta las elecciones del otoño boreal de 2025.

Pero la ultraderecha no va a hacerle fácil el resto del camino. En franco crecimiento, la AfD alcanzó un histórico segundo lugar en las elecciones europeas con alrededor del 16% de apoyo, solo detrás de la alianza conservadora liderada por los democristianos de la CDU que alcanzaron alrededor del 29% de los votos.

El SPD (socialdemócratas) de Scholz cayó al 13,9 %, solo delante de sus aliados Los Verdes, que obtuvieron el 11,9 % y el Partido Liberal (FDP) con el 5,2 %.

En ese nuevo escenario, la AfD salió a exigir elecciones anticipadas. “En realidad, Scholz debería seguir el ejemplo, el muy buen ejemplo de Emmanuel Macron, y allanar el camino a unas nuevas elecciones”, afirmo Alice Weidel, colíder del partido. “Eso estamos reclamando: que se presente una moción de confianza en el Bundestag (cámara baja del Parlamento) y se abra el camino a unas nuevas elecciones”, agregó.

Weidel se mostró exultante tras los resultados. “La gente está harta. El 80 % está descontento con la labor del Gobierno”, aseguró.

Ahora, la Afd apostará todo a las elecciones de septiembre en varios ‘Länder’ del este del país, la antigua Alemania Oriental, donde tiene su bastión. El objetivo es adueñarse por primera vez de un gobierno regional.

¿Puede la ultraderecha alemana entrar en una hipotética coalición de gobierno?

Si Scholz resiste, faltará más de un año para las nuevas elecciones alemanas.

Pero la debacle de su coalición en los comicios europeos es sin dudas un llamado de alerta. El resultado inevitablemente cambiará algunas cosas en el rumbo de gobierno y la coalición.

“Scholz ya anunció cambios que facilitarán la repatriación de refugiados considerados peligrosos. Está endureciendo un poco las leyes con vistas a aplacar el crecimiento de la AfD. De ahora en más, la situación va a ser más dura para los inmigrantes y refugiados”, resumió Colit.

Pero la pregunta que surge es si, en el 2025, la ultraderecha podrá irrumpir en el gobierno federal. Para el analista, esa posibilidad parece todavía lejana.

“A nivel nacional, en Alemania hay un pacto de no cooperación con la ultraderecha. Nadie conforma gobierno con la AfD. Entonces puede ser la primera fuerza, con el 30% de los votos, y no podrán gobernar porque ni la CDU ni la SDP, ni los partidos menores, van a formar gobierno con ellos. Pero si alguien logra uno de cada tres votos no se lo puede ignorar y ahí va a haber cambios en lo político. Aunque no llegue al poder, va a influir en la política alemana”, concluyó.

