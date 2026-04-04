A partir de abril, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementará nuevos parámetros para el seguimiento de movimientos financieros, con el objetivo de reforzar los controles sobre operaciones que puedan resultar inconsistentes con los ingresos declarados. La medida alcanza tanto a transferencias bancarias como a transacciones realizadas a través de billeteras virtuales.

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Las entidades financieras y plataformas de pago deberán informar aquellas operaciones que superen 50.000.000 pesos mensuales, lo que permitirá al organismo contar con mayor trazabilidad sobre el flujo de dinero. En caso de detectar irregularidades, se podrá solicitar a los titulares de las cuentas que justifiquen el origen de los fondos.

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Según se indicó, la actualización de estos valores responde a la necesidad de adecuar los controles al contexto económico actual. Además, se busca mejorar la fiscalización y reducir posibles maniobras de evasión.

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Desde el organismo señalaron que no se trata de nuevas restricciones, sino de mecanismos de supervisión que ya existen y que ahora se ajustan para ampliar su alcance. En este sentido, remarcaron que las personas que puedan respaldar sus ingresos no deberían tener inconvenientes ante eventuales requerimientos.

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