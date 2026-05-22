La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó una prórroga para la presentación y el pago del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales correspondientes al período fiscal 2025, una medida que alcanza tanto al régimen general como al Régimen Simplificado de Ganancias.

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Con la nueva resolución, los contribuyentes tendrán tiempo hasta el 27 de julio para cumplir con ambas obligaciones fiscales. El cambio fue formalizado mediante la resolución 5851 publicada en el Boletín Oficial y modifica el calendario original, cuyos vencimientos estaban previstos para mediados de junio según la terminación de CUIT.

La decisión había sido anticipada por el ministro de Economía, Luis Caputo, luego de una reunión mantenida con tributaristas y profesionales de Ciencias Económicas que reclamaban una extensión de los plazos para poder completar correctamente las presentaciones.

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Desde ARCA señalaron que la medida busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y brindar más tiempo a los contribuyentes para confeccionar las declaraciones juradas correspondientes a Ganancias y Bienes Personales.

La prórroga también se vincula con la implementación del Régimen Simplificado de Ganancias y otros cambios tributarios impulsados por el Gobierno nacional dentro del esquema conocido como “inocencia fiscal”, orientado a incentivar la formalización de ahorros y simplificar trámites impositivos.

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Según datos oficiales, unas 80.000 personas ya adhirieron al Régimen Simplificado de Ganancias, aunque el universo potencial estimado por el Gobierno supera ampliamente esa cifra. El nuevo sistema apunta a reducir controles sobre el patrimonio y simplificar la liquidación para determinados contribuyentes.

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