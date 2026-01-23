La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), conducida por Andrés Vázquez, se presentó ante la Justicia con una nueva denuncia contra la AFA, a la que acusa de salidas no documentadas de dinero y utilización de facturas apócrifas, tras una fiscalización integral sobre las operaciones del organismo que preside Claudio Tapia.

Según fuentes judiciales, el perjuicio fiscal preliminar supera los $375 millones, cifra que podría incrementarse con el avance de las medidas de prueba. La denuncia se apoya en tareas de análisis y control que detectaron movimientos de fondos sin respaldo válido, presuntamente orientados a ocultar el destino real del dinero y vulnerar los controles fiscales.

La investigación se originó tras alertas de los sistemas internos de riesgo de ARCA, que marcaron inconsistencias en la facturación recibida por la AFA. A partir de allí, el organismo realizó inspecciones presenciales, verificaciones domiciliarias, análisis bancarios y cruces con bases de datos, identificando proveedores sin capacidad económica real para los servicios facturados: empresas sin empleados, infraestructura ni activos, domicilios inexistentes o incompatibles y circuitos financieros atípicos.

En ese marco, ARCA dictó resoluciones administrativas con ajustes por Impuesto a las Ganancias (salidas no documentadas) e IVA, notificadas a comienzos de 2026. La AFA rechazó las liquidaciones y expresó su disconformidad, por lo que el organismo avanzó con un procedimiento determinativo de oficio y amplió la pesquisa al detectar nuevas facturas observadas y otros proveedores bajo sospecha.

De acuerdo al detalle incorporado al expediente, los ajustes provisorios incluyen montos relevantes en 2023, 2024 y 2025, que en conjunto superan los $375 millones, sin intereses ni eventuales multas. La imputación se encuadra en la figura de “salidas no documentadas”, que aplica cuando los pagos carecen de operaciones reales, aun cuando existan comprobantes formales.

ARCA sostuvo además que, por el volumen y la reiteración de las operaciones, la AFA no podía desconocer la falta de sustento económico de las contrataciones, y que no se trataría de errores aislados, sino de un esquema sostenido en varios ejercicios para reducir la carga tributaria.

La causa se encuentra en etapa de instrucción, sin imputación penal formal por el momento. No obstante, el organismo aportó el material probatorio y solicitó profundizar las medidas, mientras la AFA ejerce su derecho de defensa. Por el monto involucrado y la complejidad técnica, el expediente se perfila como una de las investigaciones fiscales más relevantes de los últimos años sobre una entidad de alto perfil público.

