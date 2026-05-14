La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) oficializó un nuevo sistema automático y online para compensar saldos a favor de Ingresos Brutos, con el objetivo de acelerar devoluciones y simplificar trámites para contribuyentes.

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La medida fue establecida mediante la Resolución Normativa N°16, publicada en el Boletín Oficial bonaerense, e incorpora el Sistema Unico de Compensación al Sistema Unico de Demandas, plataforma digital utilizada para gestionar las solicitudes de repetición tributaria.

El director ejecutivo del organismo, Cristian Girard, explicó que ya no será necesario esperar la resolución final del trámite para compensar saldos a favor, sino que la operación se realiza al inicio, lo que reduce significativamente los tiempos de gestión.

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“Cuando la solicitud supera los controles previstos, la compensación se efectúa de manera automática y online, alcanzando todas las obligaciones registradas”, señaló el funcionario. Además, precisó que las demandas de hasta $3.500.000 se resuelven en 72 horas y que, en caso de contar con CBU declarada, el dinero se acredita directamente en la cuenta bancaria.

El sistema incorpora nuevos controles automáticos, que verifican la inexistencia de fiscalizaciones en curso, deudas judiciales, procesos concursales o incumplimientos en declaraciones juradas. También se validan diferencias entre ingresos declarados en Ingresos Brutos e IVA, acreditaciones bancarias y percepciones informadas por agentes de recaudación.

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A su vez, el esquema permite compensar créditos fiscales con deudas de manera inmediata, generando un comprobante electrónico con el detalle de las obligaciones canceladas.

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La iniciativa se enmarca en un proceso de modernización orientado a reducir la carga administrativa, agilizar trámites y mejorar la eficiencia del sistema tributario. En ese contexto, ARBA ya implementó herramientas como el régimen “Riesgo 0, SAF 0” y el sistema de Ingresos Brutos Simplificado, que alcanzó a 1,5 millones de monotributistas bonaerenses.

Según datos del organismo, estas medidas permitieron reducir el stock de saldos a favor de tres meses a 0,9 meses de recaudación, liberando aproximadamente un billón de pesos de capital de trabajo para el sector productivo.

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“Pudimos devolver al sector privado alrededor de un billón de pesos de capital de trabajo, transformando un sistema que antes asfixiaba financieramente a las empresas en un esquema más ágil, transparente y previsible”, afirmó Girard.