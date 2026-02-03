La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) llevó adelante un operativo de fiscalización sobre embarcaciones deportivas en la zona norte del conurbano bonaerense, mediante el cual se retuvieron preventivamente tres yates de lujo por deudas impositivas y se recuperaron más de $56 millones en impuestos adeudados en menos de 24 horas.

Durante el procedimiento, los agentes constataron que las embarcaciones presentaban importantes incumplimientos tributarios, por lo que se labraron las actas correspondientes y se notificó en el momento a las personas propietarias. En todos los casos, la situación fue regularizada en menos de un día, lo que permitió evitar el secuestro de los bienes.

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, explicó que “el objetivo de estos operativos no es secuestrar embarcaciones, sino comunicar la deuda y lograr que quienes tienen una alta capacidad contributiva cumplan con sus obligaciones”. Además, sostuvo que “recaudar con progresividad es clave para sostener la inversión pública y fortalecer un sistema tributario más justo”.

En detalle, una de las embarcaciones retenidas en un amarre de San Fernando, valuada en 450.000 dólares, registraba una deuda cercana a los $33,5 millones. En otro caso, un yate con un valor estimado de 400.000 dólares debía casi $16 millones en impuestos. Finalmente, también en San Fernando, se retuvo una embarcación valuada en 225.000 dólares, con una deuda próxima a los $7 millones.

Girard remarcó que “estas acciones forman parte de una política sostenida de fiscalización inteligente, enfocada en los sectores de mayores ingresos”, y subrayó que “no es justo que quienes cumplen terminen financiando a quienes evaden”.

Desde el inicio de la gestión del gobernador Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, ARBA recuperó más de $30.700 millones de deuda en el segmento de embarcaciones de lujo y dio de alta 2253 barcos que no estaban registrados, ampliando la base tributaria provincial con criterios de equidad y justicia fiscal.

Se indicó además que ARBA se encuentra legalmente facultada para retener de manera preventiva embarcaciones deportivas cuando se verifican determinadas condiciones, como deudas tributarias significativas o la falta de inscripción en los registros provinciales, aun cuando el bien se encuentre amarrado, fondeado o guardado en territorio bonaerense.

En los casos de deuda, la embarcación debe tener una valuación superior a $32 millones y registrar una mora mayor al 10% de ese valor, o bien adeudar al menos el 30% de las cuotas vencidas no prescriptas del tributo, además de figurar en el listado de Embarcaciones en condiciones de ser retenidas que ARBA publica en su sitio web oficial.

Cuando el equipo de fiscalización detecta una situación de este tipo, se labra un acta en el lugar, se coloca la faja de retención, se informa a la persona propietaria sobre la deuda y la imposibilidad de disponer del bien, y se la emplaza a regularizar la situación. En caso de incumplimiento, la embarcación puede ser secuestrada y se da intervención al juzgado correspondiente para el reclamo judicial.

En el caso de embarcaciones no inscriptas, ARBA también dispone la retención y otorga un plazo de 10 días hábiles para regularizar la situación y comenzar a tributar en tiempo y forma.