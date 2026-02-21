La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires informó que se extendió hasta el jueves 26 de febrero el plazo para abonar en término la cuota 1 y el pago anual del Impuesto Inmobiliario Urbano, tanto para la planta edificada como para la baldía.

La prórroga tiene como objetivo otorgar más tiempo a los contribuyentes para cumplir con sus obligaciones tributarias y acceder a las bonificaciones previstas para el ejercicio 2026, en el marco de una política orientada a reconocer el buen cumplimiento y fortalecer la cultura tributaria.

Quienes opten por cancelar el monto anual completo antes del nuevo vencimiento podrán acceder a un descuento del 15%, siempre que la partida no registre deudas.

En tanto, quienes elijan abonar por cuota podrán obtener una bonificación del 10% en cada vencimiento, siempre que mantengan un buen comportamiento fiscal. Para ello, no deberán registrar deudas exigibles de años anteriores no prescriptos y deberán efectuar el pago dentro del plazo establecido.

Ambos beneficios se aplican con cualquier medio de pago, incluido el débito automático en cuenta bancaria o tarjeta de crédito.

Para realizar el pago, se puede ingresar al sitio web oficial de ARBA, en la sección “Pagar”, donde es posible abonar con tarjeta de crédito, generar el código de pago electrónico para cajeros automáticos o descargar la boleta para pagar de manera presencial en entidades bancarias habilitadas y en las bocas de cobro de Provincia Net Pagos.