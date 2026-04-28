La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires informó que más de 12.000 pymes ya están adheridas al régimen “Riesgo 0, SAF 0”, una herramienta diseñada para evitar la acumulación de saldos a favor en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y mejorar el flujo financiero del sector productivo.

Ads

Puede interesarte



El sistema, implementado en septiembre de 2025, ajusta automáticamente las alícuotas cuando los anticipos superan el monto real del impuesto. De esta manera, se busca que las empresas no generen créditos fiscales innecesarios que luego demoran en recuperarse. Según destacaron desde el organismo, la medida apunta a que las pymes puedan destinar esos recursos a inversión, producción y sostenimiento del empleo.



El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, aseguró que el crecimiento en la adhesión refleja el impacto positivo de la iniciativa: “Estamos dando respuesta a una demanda concreta del sector productivo, que durante años se vio afectado por la acumulación de saldos a favor”.

Ads



El régimen forma parte de una política más amplia de simplificación tributaria que la Provincia de Buenos Aires viene desarrollando desde 2020, con el objetivo de reducir la carga administrativa sobre contribuyentes cumplidores y, al mismo tiempo, fortalecer los controles en sectores de mayor capacidad contributiva.



En paralelo, ARBA también avanzó en la digitalización de los procesos de devolución de saldos a favor. Actualmente, los contribuyentes pueden gestionar reintegros de hasta 3,5 millones de pesos de manera online, con acreditación en un plazo de hasta 72 horas hábiles, lo que contribuye a mejorar la liquidez y previsibilidad financiera de las empresas.

Ads