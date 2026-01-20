La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) anunció la implementación de un nuevo esquema de planes de pago para regularizar deudas impositivas en instancia prejudicial y judicial, que comenzará a regir el 2 de febrero en la provincia de Buenos Aires y apunta a facilitar el cumplimiento fiscal de los contribuyentes.

La medida, publicada en el Boletín Oficial, busca permitir la cancelación de obligaciones adeudadas, la normalización de la situación fiscal y la recuperación de beneficios vigentes, como el pago anual anticipado y las bonificaciones por buen cumplimiento.

“Regularizar deudas no solo permite ordenar la situación fiscal, sino también volver a acceder a los descuentos que reconocen a quienes cumplen. Nuestro objetivo es dar herramientas concretas para que más contribuyentes puedan ponerse al día”, señaló Cristian Girard, director ejecutivo de ARBA.

En el caso de las deudas en instancia prejudicial, el plan general contempla la regularización de obligaciones vencidas o devengadas al 31 de diciembre de 2025, con alternativas que incluyen el pago al contado en una sola vez o la financiación mediante un anticipo del 5% con hasta 3 cuotas sin interés, de 6 a 12 cuotas con un interés del 1,5% mensual, o de 15 a 24 cuotas con un interés del 2,5% mensual.

Para quienes requieran plazos más extensos, se prevé un anticipo del 10% con financiación de 27 a 48 cuotas a una tasa del 3,5% mensual, o un anticipo del 20% con planes de 51 a 60 cuotas y un interés del 4% mensual.

ARBA también habilitó planes específicos para deudas en instancia judicial y para casos de fiscalización con allanamiento, que incluyen el pago al contado o la financiación con un anticipo del 5% en hasta 3 cuotas sin interés, de 6 a 12 cuotas con un interés del 1,5% mensual, de 15 a 24 cuotas con un interés del 2,5% mensual, o bien un anticipo del 10% con planes de 27 a 48 cuotas al 3,5% mensual.

Desde el organismo recordaron que la cancelación de deudas exigibles es un requisito indispensable para acceder a los beneficios fiscales vigentes, entre ellos el 15% de descuento por pago anual anticipado y una bonificación del 10% por cuota para quienes mantienen buen cumplimiento y abonan en término.

Por último, ARBA informó que el Impuesto Inmobiliario tendrá su primer vencimiento en febrero de 2026, mientras que el Impuesto Automotor comenzará a abonarse a partir de marzo, bajo una modalidad mensual que busca brindar mayor previsibilidad a los contribuyentes.