Por medio de la normativa, el organismo eliminó la exigencia de presentar todas las declaraciones juradas de Ingresos Brutos como condición para solicitar la baja retroactiva del tributo. Esta obligación, que en muchos casos representaba un obstáculo administrativo para quienes cesaban sus actividades, ahora queda sin efecto como requisito previo para iniciar el trámite.

Hasta la entrada en vigencia de la modificación, los contribuyentes que querían dar de baja su inscripción o solicitar efectos retroactivos debían acreditar la presentación de todas las declaraciones juradas correspondientes, una exigencia que podía complicar especialmente a pequeñas y medianas empresas o comerciantes con historia fiscal incompleta.

Con la nueva disposición, la tramitación se simplifica y se agiliza, ya que los contribuyentes podrán iniciar el cese sin tener que cumplir con esa presentación previa. El cambio responde a una política de ARBA orientada a reducir cargas administrativas y facilitar el cumplimiento fiscal en la provincia.

Además, desde ARBA destacaron que, aunque se elimina esta exigencia formal, el organismo no renuncia a sus herramientas de control fiscal, gracias a sistemas tecnológicos y a la integración de datos, podrá detectar y reclamar eventuales deudas o incumplimientos sin que ello implique un requisito previo para dar de baja la actividad.

El cambio se produce en un contexto en el que ARBA viene implementando múltiples iniciativas de reducción de cargas formales, como la ampliación de regímenes simplificados y la introducción de sistemas que automatizan aspectos del cálculo y compensación de impuestos provinciales.

