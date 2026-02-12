La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) confirmó que el Impuesto Automotor 2026 tendrá una reducción y podrá abonarse en hasta 10 cuotas mensuales. El primer vencimiento del tributo será el 10 de marzo y la medida regirá en todo el territorio bonaerense.

Ads

“Desde marzo, la patente podrá abonarse en hasta 10 cuotas mensuales, en lugar de las cinco que regían hasta ahora”, afirmó el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard.

El funcionario explicó que “el 75%, es decir, tres de cada cuatro de las y los titulares de automóviles, pagará nominalmente menos que en 2025”. De este modo, la Provincia combinará una reducción de la carga tributaria con mayores facilidades y previsibilidad para los contribuyentes.

Ads

Puede interesarte

La reforma incluye un cambio estructural en la tabla de alícuotas. Se pasó de un esquema de 15 tramos, con tasas que iban del 3,64% al 5%, a una nueva tabla de cinco tramos, con alícuotas que van del 1% al 4,5%.

En relación con la mensualización del tributo, el titular de ARBA sostuvo que la medida busca facilitar la organización financiera de las familias bonaerenses. “Me parece que alivia el tema de no tener que pagar en cuotas bimestrales. Es más fácil planificarse las finanzas de esa manera, pudiendo pagar en 10 cuotas mensuales”, indicó.

Ads

La implementación de este esquema fue posible gracias a la inversión tecnológica realizada por la Agencia en los últimos años, que permitió modernizar los sistemas y ofrecer herramientas más ágiles y accesibles para los contribuyentes.