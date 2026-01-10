La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informó los descuentos y bonificaciones que regirán durante el ejercicio fiscal 2026 para los impuestos patrimoniales, con el objetivo de reconocer y premiar a los contribuyentes que cumplan en tiempo y forma con sus obligaciones tributarias.

Las medidas alcanzan al Impuesto Inmobiliario Urbano y Rural, tanto en su componente Básico como Complementario, al Impuesto a los Automotores y al Impuesto a las Embarcaciones Deportivas o de Recreación, y fueron establecidas de acuerdo con la normativa vigente para el próximo año fiscal. Según la modalidad de pago elegida, las bonificaciones podrán alcanzar hasta un 15%.

Quienes opten por abonar de manera anticipada el monto total correspondiente al ejercicio 2026, hasta la fecha de vencimiento de la primera cuota, accederán a un descuento del 15%. Para obtener este beneficio, no deberán registrar deudas exigibles de períodos no prescriptos vinculadas al bien alcanzado por el tributo.

Además, ARBA dispuso una bonificación del 10% en cada cuota para los contribuyentes considerados de buen cumplimiento, es decir, aquellos que mantengan una conducta fiscal responsable y sostenida. Para acceder a este beneficio, no se deberán registrar deudas exigibles de años anteriores no prescriptos sobre el bien, deberán estar canceladas las cuotas vencidas del ejercicio 2026 y cada pago deberá realizarse dentro del plazo de vencimiento establecido.

Este descuento del 10% se aplicará con cualquier medio de pago, incluyendo débito automático en cuenta bancaria o tarjeta de crédito.

Desde el organismo aclararon que los descuentos por pago anual anticipado y la bonificación por buen cumplimiento no son acumulables entre sí. Cada contribuyente podrá acceder al beneficio que corresponda según su situación fiscal y modalidad de pago, sin que el descuento total supere el 15%.

Asimismo, con el objetivo de facilitar la regularización de deudas antes del vencimiento del primer impuesto patrimonial del año, previsto para febrero, ARBA mantiene vigentes distintos planes de pago que pueden ajustarse a las necesidades de cada contribuyente.