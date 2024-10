Luego de la marcha federal universitaria que sucedió tanto a nivel nacional como local, el presidente Javier Milei tomó dos decisiones de gran impacto para el sector: la habilitación del cobro de aranceles a los estudiantes extranjeros y el veto del presupuesto.

El Ejecutivo indicó que no cumplirá con la Ley que sancionó el Congreso y asegura que la judicializará en caso de que el Congreso rechace el veto. En ese sentido, planea negociar con los diputados aliados la ampliación presupuestaria de la Secretaría de Educación.

Sobre esto, el rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Alfredo Lazzeretti dialogó con El Marplatense y dijo: "Como perspectiva general, en función incluso de la reacción que ya está anticipando que tendrá si la Cámara de Diputados finalmente insiste con la Ley, en donde parece que los votos no van a alcanzar, estos son rasgos preocupantes de un presidente que se cree que puede estar por encima de la ley"

"Esto hay que aclararlo porque existe en Argentina una ley de educación superior que indica que debe ser gratuita y no arancelada, sin distinciones por nacionalidad. Además, la mayoría de las personas que están cursando carreras de grado en el país, son residentes legales, tienen DNI. Entonces me parece que lo que se plantea es un disparate, uno más de los tantos. Son coletazos frente a una nueva derrota como lo fue la masiva movilización del 2 de octubre", expresó.

Y agregó: "Frente a eso que no terminan de digerir, siguen embistiendo con cosas que están por sobre la Ley. Cuando un Presidente empieza a creerse que está por encima de las instituciones, la república peligra y genera una situación que hay que observar con mucha atención".

Puede interesarte

"Yo no comparto de ningún modo la posibilidad de arancelar a los estudiantes extranjeros porque son residentes y en calidad de tales, pagan impuestos como lo hacemos todos los que vivimos aquí y en idénticas proporciones. Estamos orgullosos de que nos elijan, no es un problema sino todo lo contrario, es un síntoma de la buena calidad de la enseñanza en el país", indicó el referente de la UNMdP.

"Es algo muy positivo tener otras culturas aquí, porque enriquecen a los estudiantes en simultáneo de que van forjando la integración. Y no solo económica, el Mercosur no tiene que ser solo una barrera arancelaria sino una integración entre los pueblos con lugares de encuentro donde antes había conflicto. Pero mirando más hacia adelante, si uno acepta el arancelamiento, mañana podríamos decir a los que vienen de otra provincia, es una locura y un error que abre las puertas a otros errores", sumó.

"En ese sentido yo creo que hay que relativizar el anuncio, esperaría a ver qué pasa la próxima semana en la sesión que se convocó para el 9 de octubre para tratar el veto presidencial. Hay que observar qué suerte corre la Ley y qué pasa en el Senado. A mi me parece que el Gobierno se debería serenar un poco y no seguir aportando más irritación porque eso es muy negativo para la relación con el sistema universitario público y con el conjunto de la sociedad", sostuvo Lazzeretti.

Puede interesarte

Ante esto, afirmó que "a nivel nacional, los estudiantes extranjeros del sistema universitario no superan el 4%, muchos hacen carreras de posgrado que se pagan y son los que residen temporariamente porque vienen por meses o un año porque mezclan entre lo virtual y lo presencial. En el caso de Mar del Plata tenemos alumnos que estudian la carrera de medicina y no superan el 8% de la matrícula, por ende no generan ningún costo ni problema adicional a la Universidad".

"Están instalando una discusión que tiene otra connotación, que apela a despertar impulsos xenofóbicos que son muy negativos, hay una enorme irresponsabilidad por parte del Gobierno al impulsar esta discusión", concluyó el Rector.