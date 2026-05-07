El almirante retirado José Luis Villán, exjefe interino de la Armada Argentina, declaró este miércoles en el juicio oral por el hundimiento del ARA San Juan y afirmó que, a casi nueve años de la tragedia, todavía “no se sabe cuál fue la causa” del naufragio que provocó la muerte de los 44 tripulantes.

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Durante su testimonio en Río Gallegos, Villán recordó que asumió la conducción interina de la Armada el 19 de diciembre de 2017, poco más de un mes después de la desaparición del submarino, en medio de una profunda crisis institucional dentro de la fuerza.

Según explicó, el entonces ministro de Defensa, Oscar Aguad, le encomendó tres objetivos principales: reducir el conflicto interno en la Armada, acompañar a los familiares de las víctimas y garantizar transparencia ante la Justicia y la prensa.

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El exjefe naval describió un escenario de fuertes tensiones entre distintos sectores de la Armada, con cruces públicos entre altos mandos, pedidos simultáneos de retiro de varios almirantes y un clima de división interna mientras continuaba el operativo de búsqueda en el Atlántico Sur.

“Había una gran disociación dentro de la fuerza”, sostuvo Villán ante el tribunal, al tiempo que señaló que intentó reorganizar el funcionamiento interno mediante reuniones y traslados de personal para mejorar la coordinación entre las distintas áreas.

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El juicio busca determinar si existieron negligencias u omisiones por parte de ex oficiales de la Armada que pudieran haber contribuido al hundimiento del submarino ocurrido el 15 de noviembre de 2017.