El proceso judicial, que busca esclarecer las responsabilidades penales por la tragedia ocurrida en noviembre de 2017 y que provocó la muerte de sus 44 tripulantes, entra en una fase centrada en la producción de pruebas y testimonios técnicos.

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Según la querella mayoritaria (que representa a 34 familias de las víctimas) esta instancia será clave para determinar qué ocurrió con la nave y quiénes fueron responsables.

El tribunal prevé tomar declaración a alrededor de 20 testigos, entre especialistas técnicos, ingenieros y ex comandantes, quienes aportarán información sobre el estado del submarino y las condiciones en las que zarpó antes de su última misión.

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Uno de los ejes centrales del debate estará puesto en las condiciones operativas de la nave. La investigación sostiene que el submarino habría partido con deficiencias técnicas y sin cumplir con los plazos reglamentarios de mantenimiento, un punto que será analizado en detalle durante las audiencias.

Durante la primera semana del juicio, los ex jefes navales imputados rechazaron las acusaciones y defendieron su accionar, lo que dio paso a la etapa probatoria que podría resultar determinante para el rumbo del proceso.

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Con el avance del juicio, las expectativas están puestas en que los testimonios y pericias permitan reconstruir con mayor precisión los hechos y establecer las responsabilidades en torno a un hecho que conmocionó al país.