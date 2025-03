Unión cerró su segunda temporada en la Liga Argentina jugando un gran tercer partido como visitante frente a La Unión de Colón y quedando eliminado en suplementario y con el tiro para tratar de empatarlo. El “celeste” pretendía mantenerse en la categoría, algo que logró varias fechas antes de terminar la fase regular y eso, en si mismo, representa un avance respecto de su año debut en la categoría.

El entrenador del equipo, Juan Aquino, trazó un balance en declaraciones a Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre su participación en la mitad de la campaña, ya que sólo dirigió el Torneo Clausura: “a todos nos quedó la sensación de que estuvimos muy cerca de pasar a la próxima instancia. La verdad que todavía es doloroso”.

Saben que el hecho de haber estado en partido hasta el último segundo es algo que deben destacar sobre todo porque enfrentaron a un equipo candidato a pelear por las primeras colocaciones: “el orgullo es más grande que si perdés por 20 puntos, pero a su vez la tristeza también porque estuviste muy cerca. El equipo compitió al mejor nivel. La Unión de Colón es un equipo que nos triplica, cuadruplica o quintuplica en presupuesto, tiene jugadores con muchos años en la categoría, que han jugado Liga Nacional, con una estructura de club y dirigencial que no tiene nada que ver con Unión y nosotros pudimos competir, pudimos estar a la altura, estuvimos muy cerca de ganar el partido. Era el clasificado segundo contra el clasificado siete y la verdad que no hubo diferencias; eso es pura y exclusivamente gracias a lo que hicimos en la cancha. La sensación es una mezcla de orgullo y de tristeza, pero al fin y al cabo es el deber cumplido”.

Puede interesarte

La intensidad del trabajo que asume un entrenador es total porque para Aquino, en su primera experiencia en una competencia de este tipo, le tocó atravesar muchas dificultades. Desde el préstamo de un jugador titular hasta una operación de apendicitis de otro, pasando por el robo en su casa que sufrieron tres integrantes del plantel que vivían juntos. “Cuando llegué lo primero que intenté hacer es darle confianza a todo el mundo. No hace tres meses que me hice cargo del equipo y nos pasó de todo. Hubo mucho cambio de nombre, mucho cambio de plantel, algunas situaciones que no son habituales como la operación de apendicitis de Matías Carneglia. Para mí fue todo un desafío, unos meses de gran aprendizaje y es lo que más me llevo. Obviamente con miles de errores en el camino y algunos aciertos, pero lo importante para mí personalmente es el aprendizaje que me deja”, aclaró.

Sabe que podrá tener continuidad dirigiendo al equipo la próxima Liga Argentina y por eso, aunque todavía está fresco el cierre de la temporada, empiezan a diagramar lo que viene: “ya estamos hablando con Leo Cordeiro (presidente), con Rodrigo Otamendi; viendo la idea de progresar un pasito más. La verdad que Unión viene haciendo muy bien las cosas en los últimos siete o ocho años. Siempre la curva ha ido hacia arriba, con muy pocos altibajos, generalmente la tendencia ha ido hacia arriba. Obviamente el primer objetivo otra vez va a ser mantener la categoría y el segundo va a ser mejorar lo hecho esta temporada y yo creo que lo podemos lograr porque vamos a tener un año más de experiencia entre jugadores, dirigencial y todo eso suma. Lo importante es mantener la identidad de Unión que es clara, es jugar en equipo y ser un equipo difícil de ganar”.