Desde la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios alertaron sobre un deterioro progresivo en la actividad comercial de Mar del Plata, según el relevamiento que realizan de manera permanente en los comercios de la zona céntrica de la ciudad.

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De acuerdo con el informe, la baja no sólo se refleja en términos económicos sino también en volumen físico de ventas. Desde el sector sostienen que el fenómeno está directamente vinculado con la pérdida del poder adquisitivo de los consumidores, que en su mayoría son trabajadores formales e informales, además de jubilados.

En ese sentido, remarcan que Mar del Plata cuenta con una importante población de adultos mayores, quienes representan una parte relevante del consumo local. Sin embargo, el incremento de precios de bienes y servicios por encima de los ajustes salariales y jubilatorios hace que muchos hogares tengan dificultades para llegar a fin de mes.

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A esta situación se suma el creciente peso de la canasta de servicios, como luz, gas, agua, transporte y telefonía, que reduce aún más el ingreso disponible de los marplatenses. Para los comerciantes, esta combinación explica la retracción del consumo que se observa en la mayoría de los sectores.

“Estamos registrando una caída sistemática de las ventas en prácticamente todos los rubros, producto de la pérdida progresiva de la capacidad de compra de nuestros clientes”, manifestó Casciotti.

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El panorama también se vuelve complejo para los propios comerciantes, quienes enfrentan aumentos de costos, subas de tarifas y alquileres, e incluso insumos dolarizados. Este escenario, señalan, ya derivó en el cierre de algunos negocios y en una pérdida de empleo gradual en la ciudad.

Además, desde el sector advierten que el ingreso de productos importados genera dificultades para las industrias locales. Como ejemplo mencionan el caso de la empresa Textilana, donde trabajadores perciben sólo una parte de sus salarios, lo que también repercute en el nivel de consumo.

Si bien durante la temporada de verano algunos rubros registraron mayor movimiento por cuestiones estacionales, los comerciantes aseguran que, en líneas generales, las ventas siguen por debajo de los niveles del año pasado.

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De cara a los próximos meses, el sector proyecta un escenario complejo. Entre los factores que podrían profundizar la caída del consumo mencionan la reducción de subsidios a las tarifas energéticas y posibles aumentos en los combustibles vinculados al contexto internacional. Para los comerciantes, todo esto podría volver a poner en riesgo la capacidad de compra de los consumidores y, en consecuencia, el nivel de actividad comercial.