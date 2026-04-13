Un hombre fue aprehendido acusado de homicidio en grado de tentativa, luego de haber atacado con un arma blanca a otro joven en la zona sur de la ciudad.

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Al llegar, los efectivos constataron que un joven de 23 años había sido agredido con una cuchilla durante una discusión y presentaba una herida punzocortante en el abdomen. El agresor se dio a la fuga a pie.

La víctima fue trasladada por un particular al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde ingresó lúcida y consciente.

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A partir de los testimonios recabados en el lugar, los policías lograron identificar al presunto autor y, tras un operativo en la zona, lo aprehendieron en inmediaciones de Sicilia al 4600.

La causa quedó a cargo de la UFIJE N°6, a cargo de la fiscal Romina Díaz, quien ordenó las actuaciones de rigor, el relevamiento vecinal, la toma de testimonios y el análisis de cámaras de seguridad.

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El acusado fue trasladado a la Unidad Penal N°44, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.