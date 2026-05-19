Un hombre de 39 años fue hospitalizado el domingo por la noche luego de resultar herido con un arma blanca durante una pelea ocurrida en la zona de Wilde y Berutti.

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Según se informó, la víctima ingresó alrededor de las 22.10 al Hospital Interzonal General de Agudos, trasladada en ambulancia, con una herida punzocortante en el abdomen.

El hombre relató que la agresión se produjo en el marco de una riña en la vía pública. Tras recibir atención médica, quedó en observación mientras se evalúa la evolución de su estado de salud.

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El hecho es materia de investigación para determinar las circunstancias de la pelea y dar con el agresor.

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