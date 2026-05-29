APTRA anunció todos los nominados a los Martín Fierro de Portales Web 2026
APTRA dio a conocer la lista completa de nominados para los Martín Fierro de Portales Web 2026, la premiación que reconoce a lo mejor del periodismo digital argentino.
La ceremonia se realizará el próximo 4 de junio en el Goldencenter de Parque Norte y contará con 33 categorías.
Entre los nominados se destaca VisionShow, que competirá en el rubro “Sitio / contenido de espectáculos” junto a PrimiciasYa — A24, Pronto, Teleshow — Infobae, Paparazzi y Chisme.
Lista completa de nominados
1. Sitio de noticias argentino
- Infobae
- La Nación
- Clarín
- El Cronista
- TN
- MiTelefe
- A24
2. Contenido periodístico sobre gaming
- Malditos Nerds — Infobae
- La Nación
- TN
- Pressover News
3. Investigación periodística
- Mariel Fitz Patrick — Infobae
- Hugo Alconada Mon — La Nación
- Nicolás Wiñazki — Clarín
- Roberto Navarro — El Destape
- Francisco Olivera — La Nación
- Bruno Yacono — TN
4. Nota de actualidad
- Miguel Wiñazki — Clarín
- Nelson Castro — Perfil
- Stella Garnica — A24
- Pablo Sirvén — La Nación
- Gustavo Noriega — El Observador
5. Diseño integral
- Página 12
- Clarín
- Cenital
- Infobae
- Ahora
6. Entrevista o reportaje
- María Laura Santillán entrevista a Locomotora Oliveras — Infobae
- Luciana Geuna entrevista a Mauricio Macri — TN
- Tomás Méndez entrevista a Guillermo Moreno — News Digitales
- Luli Fernández entrevista a Teresa Calandra — Infobae
- Mariana Arias entrevista a Cris Morena — La Nación
7. Crónica urbana
- Facundo Pedrini — Panama Revista
- Andrés Klipphan — Infobae
- Cristian Alarcón — Revista Anfibia
- Martín Ciccioli — TN
- Gonzalo Rodríguez — A24
8. Periodista 2025
- Hernán De Goñi — El Cronista
- Jorge Fontevecchia — Perfil
- Victoria Liendo — Seúl
- Luis Novaresio — Infobae
9. Documental
- Fentanilo contaminado: una masacre sanitaria — Infobae
- Paralelo 46: la flota depredadora — Clarín
- Dólar: un amor argentino — El Cronista
- Subrogación de vientres — Filo News
10. Editor periodístico
- Valeria Cavallo — Infobae
- Ricardo Roa — Clarín
- Juan Abraham — Revista Gente
- Javier Petersen — El Cronista
- José Del Río — La Nación
- Estefanía Pozzo — Buenos Aires Herald
11. Innovación en medios digitales
- El Cronista
- Clarín
- News Digitales
- Crónica
- Olé
12. Sitio de investigación
- DIB
- El Archivo
- La Política Online
- Cenital
13. Sitio de información general
- Minuto Uno
- Agencia Nova
- Rosario Nuestro
- MiTelefe
14. Sitio político
- La Política Online
- El Destape
- Realpolitik
- La Tecla
- El Parlamentario
15. Sitio / contenido de espectáculos
- PrimiciasYa — A24
- Pronto
- Teleshow — Infobae
- Paparazzi
- Chisme
- Vision Show
16. Sitio / contenido deportivo
- Olé
- ESPN
- Todo Fútbol
- El Gráfico
- TyC Sports
- Solo Ascenso
17. Columnista destacado en portal web
- Alejandro Borensztein — Clarín
- Jaime Durán Barba — Perfil
- Felipe Pigna — Clarín
- Florencia Monfort — Página 12
18. Sitio del interior
- El Marplatense
- Mejor Informado
- Cadena 3
- La Nueva
- La Gaceta
19. Columnista político
- Facundo Chaves — Infobae
- Adrián Ventura — TN
- Mariano Roa — Clarín
- Luis Majul — El Observador
- Joaquín Morales Solá — La Nación
- Javier Fuego Simondet — La Nación
20. Analista político
- Ernesto Tenembaum — Infobae
- Romina Manguel — El Observador
- Mariana Verón — Infobae
- Eduardo Van der Kooy — Clarín
- Eduardo Aliverti — Página 12
21. Columnista económico
- Sebastián Catalano — Infobae
- Liliana Franco — Ámbito
- Javier Manuel Compte — El Cronista
- Ezequiel Bustos — Clarín
- Guillermo Laborda — El Cronista
- Carlos Burgueño — Perfil
22. Columnista deportivo
- Gustavo Grabia — Infobae
- Román Iucht — La Nación
- Daniel Avellaneda — Clarín
- Cholo Sottile — Infobae y ESPN
23. Crónica periodística
- Osvaldo Bazán — Seúl
- Facundo Pastor — A24
- Ricardo Ragendorfer — Tiempo Argentino
24. Editorialista
- Luis Majul — La Nación
- Carlos Pagni — La Nación
- Roberto Navarro — El Destape
- Ricardo Roa — Clarín
25. Columnista de opinión
- Mónica Gutiérrez — Infobae
- Jonatan Viale — TN
- Daniel Bilotta — La Nación
- Sergio Berensztein — La Nación
26. Periodista de judiciales
- Silvana Boschi — Infobae
- Nicolás Pizzi — La Nación
- Hernán Cappiello — La Nación
- Irina Hauser — Página 12
- Lucía Salinas — Clarín
- Alejandra Lazo — Revista Quorum
27. Columnista de policiales
- Federico Fahsbender — Infobae
- Gustavo Carabajal — La Nación
- Ricardo Canaletti — TN
- Mauro Szeta — Vía Szeta
28. Columnista de espectáculos
- Andrea Taboada — Infobae Teleshow
- Agustín Rey — News Digitales
- Leonardo Ibáñez — Revista Gente
- Pablo O. Scholz — Clarín
- Juan Pablo Godino — A24
29. Segmento para TV con firma digital
- Diego Sehinkman — TN
- Gustavo Sylvestre — C5N
- Rolando Barbano — A24
- Marcelo Longobardi — Perfil
30. Periodista de sitio del interior
- Sebastián Dumont — La Prensa
- Juan Pablo Gorbal — La Nueva
- Sebastián Galligo — Ahora
31. Aviso publicitario para portales web
- “Se quedan con mucho” de Nutrilon (Danone)
- “Sabés que estamos (Juana)” de YPF
- “Algo que sí llega” de Mercado Libre
32. Columnista de ciencia / salud / vida sana
- Dr. Enrique De Rosa Alabaster — Infobae
- Norberto Abdala — Clarín
- Dr. Daniel López Rosetti — Infobae
- Juli Puente — Infobae
- Maritchu Seitun — La Nación
33. Rubro magazine
- Big Bang News
- Filo News
- Bardeo
