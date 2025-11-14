La Cámara de Diputados bonaerense sesionó encabezada por su presidente, Alexis Guerrera. Durante la reunión del cuerpo legislativo se aprobaron modificaciones a la ley de Educación y proyectos vinculados a la lactancia materna, entre otros. Además, tomaron estado parlamentario las leyes de Presupuesto General, Fiscal Impositiva y Financiamiento 2026.

Se aprobó y giró al Senado la modificación de la ley provincial de Educación, impulsada por la diputada Luciana Padulo, con el objetivo de implementar la “educación emocional” en todos los niveles educativos.

Padulo expuso que el suicidio es la primera causa de muerte entre las mujeres adolescentes, y segunda entre los varones. “Nuestros adolescentes están solos, cada vez más perdidos, y como adultos tenemos que dejar de mirar para otro lado. Tenemos que generar, dentro de la escuela, espacios donde ellos puedan hablar de lo que les pasa y donde puedan legitimar sus sentimientos”, exhortó.

El proyecto busca “potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como el autoconocimiento, la autorregulación emocional, las habilidades sociales y la empatía, en pos de la salud mental”.

También se aprobó y giró al Senado el proyecto de adhesión a la Ley Nacional 26.873 que promueve la Lactancia Materna, impulsado por la diputada Mariana Larroque. “El derecho a amamantar implica fundamentalmente garantizar la alimentación y prácticas óptimas de nutrición segura para lactantes, componente fundamental y universalmente reconocido del derecho de los niños”, señaló.

“Además, el ejercicio de la lactancia como derecho, no sólo es un acto de soberanía alimentaria, lo es también sobre los cuerpos, sus fluidos y las decisiones autónomas y soberanas sobre la crianza por parte de las personas que maternan”, fudamentó la diputada, quien viene trabajando en la temática a través de foros y otras iniciativas.

Entre ellas, otros proyectos aprobados en la sesión, como el que declara de Interés Provincial la Lactancia Materna y la provisión gratuita de leche humana al tiempo que dispone la creación de una Red de Provisión de Leche Humana pasteurizada, conformada por bancos y centros de recolección.

Esta última ya había sido aprobada en Diputados en 2021 pero por falta de tratamiento en el Senado perdió estado parlamentario. Y finalmente, la ley que establece cada 2 de septiembre como el Día Provincial de la Crianza Respetuosa, en concordancia con el Día Internacional homónimo. En esa misma línea se estableció el 11 de julio de cada año como el Día del Médico y la Médica Neonatóloga, promovido por el diputado Ariel Archanco.

Por último, en el marco de la sesión, la diputada Geraldine Calvella fue confirmada en su banca tras la renuncia del titular en uso de licencia, Alejandro Carrancio. Sucede que el dirigente libertario marplatense asumirá como diputado nacional en los próximos días.