Luego de aquellos incidentes en la final del Torneo Apertura de la Liga Marplatense de Fútbol (LMF), la sanción para los clubes protagonistas del cotejo, Atlético Mar del Plata y Once Unidos, parecía excesiva.

De todos modos, acataron aquellos 10 partidos sin público como local y otros 10 donde la hinchada de ambos clubes no podían concurrir a los estadios marplatenses a regañadientes sabiendo que se trataba de una injusticia.

Luego de los reclamos por las vías formales, la propia Liga dio a conocer esta tarde que la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe), dejó en suspenso la sanción impuesta a ambos clubes y, en consecuencia, el próximo fin de semana, ambos podrán tener público en sus respectivos encuentros.

En este caso, por la Fecha 4 del Clausura, Once Unidos tiene fecha libre mientras que el “Decano” tendrá que visitar a Talleres. El reencuentro con su público para ambos será el siguiente fin de semana donde los de Parque Luro recibirán a Nación y los de la calle Rivadavia harán lo propio con Independiente.

De todas maneras, ante esta circunstancia, APreViDe seguirá atento a que no haya incidentes para que la sanción siga en suspenso hasta quedar efectivamente sin efecto. Además del perjuicio deportivo de no contar con el respaldo de su gente, era un gran problema económico para ambas instituciones no contar con público en los partidos.

Ahora será momento de volver a disfrutar del fútbol como una fiesta en familia y donde los propios protagonistas sean los que disfruten en primer término del espectáculo.