Personal del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvo a un hombre acusado de defraudar por una suma millonaria a Aerolíneas Argentinas, tras una investigación por ciberdelincuencia realizada en el oeste del conurbano bonaerense, en el marco de los lineamientos del Ministerio de Seguridad Nacional.

La causa se inició por requerimiento de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°9, que solicitó a la Unidad Investigativa Contra la Corrupción establecer una maniobra fraudulenta sufrida por la empresa aérea. A partir de tareas de campo, análisis técnicos e intervenciones telefónicas dispuestas por la Justicia, los efectivos lograron identificar al presunto responsable de la maniobra.

Según la denuncia, entre diciembre de 2023 y enero de 2025 se alteró de manera sistemática el sistema informático del programa “Aerolínea Plus”. La maniobra consistía en modificar parámetros técnicos del sistema de compra de millas para adquirirlas a valores muy inferiores a los reales, lo que habría provocado una pérdida cercana al millón de dólares para la compañía.

Entre los destinos más frecuentes asociados al uso de esas millas figuran Cancún, Ezeiza, Madrid y Roma.

Con el avance de la investigación, los agentes localizaron el domicilio del principal sospechoso en el partido bonaerense de Tres de Febrero. El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°7 ordenó el allanamiento, con la anuencia del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de San Martín.

El procedimiento se realizó en un inmueble de la localidad de Ciudadela, con intervención del Departamento Técnico de Cibercrimen. Allí se concretó la detención del imputado y se secuestraron dos notebooks, dos teléfonos celulares y dos discos rígidos, entre otros elementos de interés para la causa.

El detenido, de nacionalidad argentina y 30 años, quedó a disposición del magistrado interviniente junto con los elementos incautados, en el marco de una causa caratulada como “Defraudación contra la Administración Pública”.