Un hombre de 29 años fue aprehendido por circular con una licencia de conducir apócrifa, tras ser interceptado por personal policial y de Patrulla Municipal luego de cruzar un semáforo en rojo en el macrocentro.

Ads

El procedimiento se desarrolló en inmediaciones de 14 de Julio entre San Martín y Rivadavia, donde los efectivos detectaron la infracción y procedieron a identificar al conductor de un motovehículo Honda Wave color rojo.

Al momento de la identificación, el motociclista exhibió una licencia de conducir que, tras las verificaciones correspondientes, resultó ser falsa, por lo que fue imputado por el delito de uso de documento falso o adulterado.

Ads

Puede interesarte

Durante el operativo, se procedió al secuestro de la licencia adulterada y del motovehículo, el cual se encontraba registrado a nombre de una mujer. Además, personal de Tránsito labró las infracciones correspondientes.

Tomó intervención la Fiscalía Nº10, que dispuso las actuaciones de rigor y la notificación de la formación de causa conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal, sin adoptar medidas restrictivas de la libertad para el imputado.

Ads