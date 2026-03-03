Un menor de 14 años fue aprehendido en la noche del lunes en el barrio La Gloria de la Peregrina, acusado de tenencia ilegal de arma de fuego. El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Comisaría 14ª de Mar del Plata y tomó intervención el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

Ads

El operativo se desarrolló el 2 de marzo, alrededor de las 21, cuando efectivos que realizaban recorridas preventivas fueron comisionados por el sistema de emergencias 911 a la intersección de Río Jáchal y Colectora 226. Vecinos habían alertado sobre la presencia de varios jóvenes ajenos a la zona.

Al llegar al lugar, los policías identificaron a cinco adolescentes de 13, 13, 14, 14 y 16 años, cuyas características coincidían con las aportadas. Según informaron fuentes oficiales, los jóvenes adoptaron una actitud esquiva ante la presencia policial y fueron interceptados en inmediaciones de Río Miraflores y Colectora 226.

Ads

Puede interesarte

Durante un palpado preventivo, los uniformados constataron que uno de los menores, de 14 años, ocultaba entre sus prendas un revólver calibre .32 marca Iver Johnson. El arma no tenía municiones en el tambor y, tras la verificación en los sistemas informáticos, no registraba impedimentos legales.

La fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Mariana Baqueiro, dispuso la aprehensión del adolescente y la notificación de la formación de causa, conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal, por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego. También ordenó el secuestro del revólver y su posterior alojamiento en el Centro Especializado de Aprehensión (CEA).

Ads

En cuanto a los otros cuatro menores, la Justicia dispuso su entrega a un adulto responsable y el labrado de las actuaciones correspondientes.