Un hombre de 64 años fue aprehendido este jueves por la mañana en Catamarca y Alvarado luego de amenazar a un joven de 21 años con un arma de fuego en el marco de una discusión por el ruido del escape de su vehículo. El episodio ocurrió alrededor de las 7, cuando personal del Comando de Patrullas llegó al lugar y encontró al agresor descartando el arma.

Según el testimonio de la víctima, minutos antes el imputado se había acercado para recriminarle que se retirara del sector porque le molestaba el sonido del caño de escape. En medio del intercambio, el hombre exhibió un arma y lo amenazó, situación que motivó el llamado al 911.

En el procedimiento, los efectivos secuestraron un revólver calibre .22 con cinco cartuchos intactos, el cual había sido arrojado por el sujeto al advertir la llegada del móvil policial. Acto seguido, los uniformados procedieron a su aprehensión.

La causa quedó en manos de la UFI Flagrancia, a cargo de la fiscal María Isabel Sánchez, quien fue informada de lo sucedido y ordenó avanzar con la notificación del artículo 60 del Código Procesal Penal.

El imputado fue notificado por los delitos de amenazas agravadas y portación ilegal de arma de fuego de uso civil, y se dispuso su traslado a sede judicial para continuar con las actuaciones correspondientes.

