La Municipalidad de General Pueyrredon informó que personal de la Patrulla Municipal aprehendió a un hombre que protagonizaba disturbios y episodios violentos en la zona de Lamadrid y Falucho.

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El procedimiento se inició durante recorridas preventivas, luego de que se recibieran alertas por la presencia de una persona en actitud hostil generando desorden en la vía pública. Al arribar al lugar, los agentes constataron que el sujeto golpeaba persianas de comercios y volcaba contenedores de residuos.

Según detallaron desde la Secretaría de Seguridad, al advertir la presencia del móvil municipal, el hombre comenzó a arrojar elementos con intenciones de dañar tanto el vehículo oficial como una grúa que se encontraba trabajando en el sector.

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Posteriormente, cuando descendió el personal interviniente, el individuo intentó agredir físicamente a los agentes mediante golpes de puño, por lo que se solicitó apoyo adicional.

Finalmente intervinieron efectivos policiales y personal de Prefectura, quienes lograron reducir al hombre y trasladarlo a la Comisaría Segunda, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes.

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Desde el Municipio recordaron además que la línea de WhatsApp para denuncias funciona las 24 horas a través del número 223 340-6177, permitiendo a vecinos reportar situaciones en tiempo real mediante ubicación, fotos y videos.