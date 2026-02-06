Aprehendieron a un hombre por tentativa de robo agravado tras un llamado al 911
Un hombre de 34 años fue aprehendido tras ser acusado de una tentativa de robo agravado por el uso de un arma, luego de un llamado al sistema de emergencias 911 que alertó a las fuerzas de seguridad.
El hecho ocurrió en inmediaciones de la avenida de los Trabajadores y la avenida Fortunato de la Plaza, donde, según se informó, el imputado habría intentado sustraer pertenencias a una persona de 46 años. Tras el intento delictivo, el sospechoso se dio a la fuga.
La víctima logró perseguir y retener al presunto autor del hecho hasta la llegada del personal del Comando de Patrullas, que concretó la aprehensión en la intersección de las calles Carasa y Vergara.
Intervino en la causa la Unidad Funcional de Instrucción de Flagrancia, a cargo del fiscal Dr. Berlingeri, quien dispuso la notificación de la formación de la causa por el delito de tentativa de robo agravado y el traslado del imputado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.
