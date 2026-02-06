El hecho ocurrió en inmediaciones de la avenida de los Trabajadores y la avenida Fortunato de la Plaza, donde, según se informó, el imputado habría intentado sustraer pertenencias a una persona de 46 años. Tras el intento delictivo, el sospechoso se dio a la fuga.

Ads

La víctima logró perseguir y retener al presunto autor del hecho hasta la llegada del personal del Comando de Patrullas, que concretó la aprehensión en la intersección de las calles Carasa y Vergara.

Intervino en la causa la Unidad Funcional de Instrucción de Flagrancia, a cargo del fiscal Dr. Berlingeri, quien dispuso la notificación de la formación de la causa por el delito de tentativa de robo agravado y el traslado del imputado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

Ads

Ads