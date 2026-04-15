Un hombre fue aprehendido en la zona de Libertad y la costa luego de ser denunciado por generar disturbios en la vía pública y portar presuntamente un arma blanca.

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Según informó la Secretaría de Seguridad, el operativo comenzó tras un alerta recibido en la línea de WhatsApp para denuncias, que funciona las 24 horas y permite a los vecinos enviar ubicación, fotos y videos en tiempo real.

Al llegar al lugar, el personal de la Patrulla Municipal no logró ubicarlo en un primer momento. Minutos después, los agentes lo encontraron enfrentándose con otro hombre y ambos fueron separados de inmediato.

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De acuerdo con lo informado, uno de los involucrados adoptó una actitud hostil contra el personal policial y de Patrulla Municipal, insultó a los agentes y desobedeció las indicaciones impartidas.

Frente a esa situación, y con la colaboración de personal de Prefectura, se le colocaron esposas de seguridad para resguardar la integridad de las partes. Luego, con apoyo de móviles policiales, fue trasladado a la Comisaría Primera.

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El hecho fue encuadrado en infracciones vinculadas a la portación de arma blanca, estado de ebriedad, disturbios en la vía pública y desobediencia a la autoridad.

La comuna recordó que la línea de WhatsApp para denuncias, 223 340 6177, está disponible durante las 24 horas para reportar situaciones de este tipo.