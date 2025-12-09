Un grave episodio de violencia se registró en el Puerto, donde un hombre de 27 años fue detenido acusado de amenazar y privar ilegítimamente de la libertad a su pareja y a los dos hijos de ella, de 8 y 2 años.

Personal de la Comisaría 3ª acudió a una vivienda de la zona tras un alerta del 911. Al llegar, los efectivos encontraron a la mujer de 26 años, quien denunció que habían iniciado una discusión luego de reprocharle al hombre presuntos malos tratos verbales hacia su hijo mayor. Según relató, el acusado la amenazó y la retuvo durante al menos 30 minutos en el balcón, impidiéndole salir mientras permanecía junto a los menores. La víctima no sufrió lesiones.

La mujer solicitó medidas cautelares de exclusión del hogar, restricción de acercamiento e impedimento de contacto. De acuerdo con la investigación, el imputado es padre del hijo menor de la víctima.

El Dr. Eduardo Layus, fiscal de la UFI de Flagrancia, ordenó la notificación de la formación de la causa por Amenazas y Privación Ilegítima de la Libertad, y dispuso el traslado del detenido a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

