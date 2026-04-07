Un hombre de 29 años fue aprehendido este martes en Mar del Plata, acusado de intentar robar en un vehículo estacionado en Bolívar al 5000.

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El procedimiento fue realizado por personal de la comisaría cuarta, que durante una recorrida preventiva advirtió la presencia del sospechoso en el interior de un Renault Clio con signos de haber sido violentado.

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Según se informó, al notar la llegada del móvil policial el hombre intentó escapar, aunque fue interceptado a pocos metros.

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Luego, los efectivos constataron que el auto presentaba daños en el marco superior de la puerta del lado del acompañante y el corte del cable de batería, maniobras compatibles con un intento de robo.

En la causa interviene la UFI de Flagrancia, a cargo del fiscal De la Canale, que dispuso la notificación de la formación de causa, el examen médico legal y la remisión de las actuaciones, además de la aprehensión del imputado.

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