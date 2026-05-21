Un hombre de 48 años fue aprehendido en el barrio San Cayetano de Mar del Plata acusado de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, tras un operativo realizado por personal de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA).

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El procedimiento tuvo lugar durante recorridas preventivas en la zona de Nasser y avenida Colón. Según informaron fuentes policiales, los efectivos observaron un Fiat Siena negro detenido junto a un hombre encapuchado que aparentemente recibía un objeto desde el interior del vehículo.

Al notar la presencia policial, el sospechoso que estaba fuera del automóvil arrojó un envoltorio transparente con una sustancia vegetal compatible con cannabis y se retiró del lugar. En tanto, el conductor intentó escapar realizando maniobras marcha atrás, aunque el vehículo se detuvo y no logró huir.

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Tras identificar a los involucrados y constatar que no poseían impedimentos legales, los uniformados inspeccionaron el envoltorio descartado y detectaron otros paquetes similares dentro del auto, además de dinero en efectivo y un cuaderno con anotaciones. Con intervención de la UFIJE de Estupefacientes se ordenó una requisa de urgencia, en la que se secuestraron envoltorios con presunta cannabis sativa, 110 mil pesos en efectivo, un teléfono celular y documentación considerada de interés para la investigación.

La fiscalía dispuso la aprehensión del conductor por el delito de “tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización”, el secuestro de todos los elementos hallados y la realización de peritajes sobre las sustancias incautadas. El imputado fue trasladado a la Unidad Penal N°44.

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