Dos mujeres fueron aprehendidas tras generar disturbios y agredir a personal municipal y policial en el macrocentro marplatense, en un procedimiento iniciado por una denuncia de vecinos.

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La Secretaría de Seguridad informó que personal de la Patrulla Municipal intervino en el 3 de Febrero e Independencia, donde se constató la presencia de tres personas consumiendo alcohol y provocando desorden en el espacio público.

Al momento de proceder a la identificación, dos de las mujeres adoptaron una actitud hostil contra el personal interviniente, profiriendo insultos, gritos y amenazas tanto hacia agentes municipales como policiales.

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Ante la escalada de violencia, se solicitó apoyo adicional y se hizo presente personal policial femenino, que procedió a la colocación de esposas de seguridad con el objetivo de resguardar la integridad física de todas las partes involucradas.

Posteriormente, un móvil policial trasladó a las aprehendidas a la Comisaría Primera, donde se llevaron adelante las actuaciones de rigor correspondientes.

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