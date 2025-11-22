Dos hombres fueron aprehendidos este sábado por la tarde luego de intentar ingresar a una vivienda ubicada en el barrio Sociedad Rural, en una propiedad que se encontraba ocasionalmente sin moradores. El hecho fue detectado a partir de un llamado a la Comisaría 14ª, que permitió desplegar un móvil en la zona.

Los acusados, de 41 y 33 años, emprendieron la fuga cuando advirtieron la presencia policial en el marco de un operativo de patrullaje intensificado en el barrio Gloria de la Peregrina. Finalmente fueron interceptados en Río Miraflores y Colectora, donde efectivos procedieron a su aprehensión.

Según informaron fuentes del caso, los hombres habían ingresado al predio con fines delictivos, aunque no alcanzaron a forzar aberturas ni sustraer elementos. En el lugar se incorporaron además imágenes de cámaras de seguridad aportadas como respaldo de la intervención.

El fiscal de Flagrancia, Facundo De la Canale, convalidó las aprehensiones y ordenó las diligencias de rigor: la notificación, el examen médico legal y el traslado de ambos a la Unidad Penitenciaria N°44.

