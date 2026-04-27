Dos hombres fueron aprehendidos en las últimas horas en pleno centro, acusados de amenazas, desacato y resistencia a la autoridad, luego de protagonizar un conflicto y generar disturbios en la vía pública.

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El operativo se llevó a cabo durante una recorrida preventiva del Cuerpo de Patrulla Municipal en la intersección de Rivadavia y Santa Fe. Allí, los agentes identificaron a dos sujetos que habían participado de un episodio conflictivo en la zona el día anterior.

En ese momento, se presentó el propietario de un comercio del sector, quien informó que había radicado una denuncia contra ambos por amenazas.

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Según se informó, durante la intervención los hombres adoptaron una actitud hostil y no acataron las órdenes impartidas por el personal policial y municipal, por lo que fueron reducidos y esposados.

Finalmente, ambos quedaron aprehendidos y fueron trasladados a la Comisaría Primera, donde se labraron actuaciones por desacato, resistencia a la autoridad y amenazas.

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