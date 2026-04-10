Un hombre fue aprehendido en Mar del Plata luego de resistirse a un operativo de control urbano llevado adelante por la Patrulla Municipal. La intervención se produjo en la zona de La Rioja al 1700, tras una denuncia realizada por un vecino a la línea de WhatsApp 223 340 6177. Según informaron desde la Municipalidad de General Pueyrredon, el aviso alertaba sobre la presencia de personas con conductas intimidatorias en el espacio público.

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Al arribar al lugar, los agentes constataron la presencia de un grupo de individuos que se encontraban realizando actividades no autorizadas, como el lavado de vehículos en la vía pública. En ese marco, se procedió al labrado de las actas correspondientes como parte de las tareas de ordenamiento del espacio público. Sin embargo, durante el procedimiento, uno de los involucrados adoptó una actitud hostil frente a las autoridades.

El individuo comenzó a insultar y a gritar tanto al personal municipal como a los efectivos policiales presentes. Ante esta situación, se solicitó apoyo policial y se procedió a su reducción, colocándole esposas de seguridad para resguardar la integridad de todas las partes. Minutos más tarde, un móvil trasladó al aprehendido a la Comisaría Primera, donde se continuó con las actuaciones de rigor. Desde el municipio recordaron que la línea de WhatsApp para denuncias funciona las 24 horas y permite a los vecinos enviar ubicación, fotos y videos en tiempo real.

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