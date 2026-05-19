El procedimiento comenzó alrededor de las 4:10, luego de un llamado al 911 que alertó sobre el robo de un motovehículo en la zona de 20 de Septiembre y Garay. Al llegar al lugar, efectivos del Comando de Patrullas fueron abordados por la víctima, un joven de 22 años, quien explicó que mediante el sistema de rastreo de su celular había logrado ubicar el rodado en inmediaciones de Guido y Rawson.

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Además, el damnificado indicó haber visto a un hombre trasladando la moto de tiro por la vía pública, por lo que los uniformados iniciaron un operativo de búsqueda en la zona.

Minutos después, el sospechoso fue localizado en Guido entre Rawson y Garay. Según informaron fuentes policiales, el hombre intentó escapar al advertir la presencia de los efectivos, aunque fue interceptado y reducido a pocos metros.

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La moto recuperada es una Zanella Due 110 dominio A240HTL. Durante el procedimiento no se secuestraron elementos de interés entre las pertenencias del imputado.

La Fiscalía de Flagrancia, a cargo de la Dra. Mariana Baqueiro, dispuso actuaciones por el delito de “robo agravado de vehículo dejado en la vía pública en grado de tentativa”, además del traslado del aprehendido a sede judicial para prestar declaración.

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