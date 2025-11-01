Un joven de 21 años fue demorado en la madrugada de este sábado por personal de la Comisaría Tercera y el Gabinete Técnico Operativo, tras ser identificado como parte de una caravana de motovehículos que realizaba maniobras temerarias en distintos sectores de la ciudad. El procedimiento se desarrolló en el marco de un operativo de prevención y seguridad orientado a controlar infracciones de tránsito, conducción riesgosa y consumo de alcohol.

Durante el despliegue, los efectivos observaron a un grupo de motociclistas circulando a alta velocidad. En ese contexto, uno de los conductores perdió el control del rodado y cayó al suelo, aunque no sufrió lesiones. Al intentar huir, fue interceptado en la intersección de las calles Calabria y Castro Barros.

El joven fue notificado por infracciones al Artículo 78 del Decreto Ley 8031/73 y a la Ley Nacional de Tránsito 24.449. Recuperó su libertad bajo caución juratoria. Si bien contaba con la documentación habilitante para circular, se constató que el vehículo presentaba faltante de espejos, entre otras irregularidades.

Personal de la Patrulla Municipal se hizo presente en el lugar y procedió a labrar las correspondientes actas de infracción. Además, se retuvo la licencia del conductor y se secuestró la motocicleta Motomel Blitz 110, que circulaba sin la patente colocada.

