Un hombre de 31 años fue aprehendido este martes por la tarde tras ser interceptado mientras circulaba en un Peugeot 308 blanco que registraba pedido de secuestro activo por robo automotor. El procedimiento fue realizado por personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Cuarta durante recorridas preventivas en la zona de Jara y Rodríguez Peña.

Según informaron fuentes policiales, los efectivos advirtieron que el dominio colocado presentaba características apócrifas a simple vista y detectaron además una posible adulteración en el grabado de los cristales. Ante la sospecha, solicitaron apoyo de un móvil identificable y procedieron a interceptar el rodado en la intersección de Jara y Bolívar.

Una vez identificados los ocupantes, se cursaron los datos del dominio y número de chasis por el sistema informático policial. La consulta arrojó que el vehículo tenía pedido de secuestro activo desde el 21 de julio de 2024 por el delito de Robo Automotor, requerido por la UFI N° 12 del Departamento Judicial de Quilmes, con intervención de la Seccional Primera de Florencio Varela.

Tras mantener comunicación con la UFIJE de Flagrancia, a cargo del fiscal Fernando Berlingeri, se dispuso la notificación de la formación de causa por el delito de Encubrimiento para el conductor y su posterior traslado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

El automóvil fue secuestrado y quedó a disposición de la autoridad judicial competente, en el marco de la investigación en curso.



