El hecho se originó cuando la víctima, de 19 años, denunció el hurto de sus efectos personales mientras se encontraba en un predio deportivo ubicado en la zona de Tomás Guido entre Avenida Colón y Brown.

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A partir de tareas investigativas, personal policial de FBA logró interceptar al sospechoso en inmediaciones de Chilavert y Alberti, quien tenía en su poder varios de los elementos denunciados como sustraídos, entre ellos una mochila, una billetera, calzado y teléfonos celulares.

Asimismo, tras un rastrillaje en la zona, se logró recuperar otros dispositivos que habían sido descartados en un descampado cercano.

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La Fiscalía de Flagrancia a cargo del Dr. Facundo De la Canale dispuso la notificación de la formación de causa por el delito de encubrimiento y el traslado del imputado a la Unidad Penal N° 44 de Batan.

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