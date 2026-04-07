Según informaron fuentes policiales, el hecho se produjo cuando el damnificado permitió el ingreso a la mujer, a quien conocía previamente por haberle solicitado ayuda en otras ocasiones. Una vez dentro del domicilio, la situación derivó en un asalto cuando dos hombres ingresaron de manera sorpresiva.

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Los delincuentes redujeron al adulto mayor, lo ataron de manos, lo golpearon y lo amenazaron con un arma blanca mientras recorrían la vivienda en busca de objetos de valor. Minutos más tarde, un tercer individuo se sumó al robo, que se extendió durante aproximadamente una hora.

Al intentar escapar con pertenencias en el vehículo de la víctima, los agresores no lograron ponerlo en marcha, por lo que finalmente huyeron a pie.

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En tanto, la mujer permaneció en el interior de la vivienda junto al damnificado, simulando haber sido también víctima del hecho. Sin embargo, el análisis de cámaras de seguridad permitió establecer que había llegado al lugar junto a los primeros atacantes y que permaneció con ellos antes de ingresar, lo que permitió confirmar su participación.

La investigación quedó a cargo de la UFI de Flagrancia, conducida por el fiscal De la Canale, quien dispuso la aprehensión de la imputada. Además, ordenó la notificación de la formación de causa por “robo agravado por su comisión en poblado y en banda y por el uso de arma blanca”, junto con la realización de pericias médicas, relevamiento de cámaras, inspección ocular y otras diligencias de rigor.

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La mujer será trasladada a sede judicial para prestar declaración en las próximas horas.