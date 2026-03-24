El hecho ocurrió en la intersección de Talcahuano y Mario Bravo, cuando la mujer subió a la unidad sin pagar el pasaje. Según informaron fuentes del caso, ante el reclamo del chofer para que pagara el pasaje o descendiera, la pasajera reaccionó agresivamente.

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De acuerdo a la reconstrucción del episodio, la imputada comenzó a insultar al conductor y lo amenazó de muerte, para luego atacarlo con golpes de puño y patadas. En medio de la agresión, también intentó sustraerle el teléfono celular.

La situación generó momentos de tensión dentro del colectivo, hasta que intervino personal de Prefectura Naval Argentina que se encontraba en la zona.

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Los efectivos lograron reducir a la mujer y proceder a su aprehensión. Sin embargo, durante el procedimiento la acusada opuso resistencia e intentó agredir también a los agentes.

Tras ser controlada, fue trasladada a sede policial y puesta a disposición de la Justicia.

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En la causa interviene la Fiscalía de Flagrancia a cargo de la fiscal Mariana Baqueiro, quien dispuso la formación de una causa por tentativa de robo y amenazas.

Además, se ordenó la notificación de la imputada conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal y su traslado a la Unidad Penal N° 50 de Batán, donde quedó detenida.