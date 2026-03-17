El episodio se inició en la intersección de avenida de los Trabajadores y Diagonal Vélez Sarsfield, en jurisdicción de la Comisaría 5ª, donde la víctima había dejado estacionada una Toyota Hilux de color blanco, que fue sustraída posteriormente.

Ads

Tras el alerta, personal del Comando de Patrullas desplegó un operativo de búsqueda que permitió localizar el vehículo en circulación. La camioneta también fue detectada por las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) en la zona de avenida Colón y Juan H. Jara.

Los efectivos lograron interceptar el rodado y proceder a la aprehensión de la conductora.

Ads

Durante el procedimiento se concretó el secuestro de la camioneta, que fue restituida a su propietario.

En la causa interviene la Fiscalía de Flagrancia, a cargo del Dr. Facundo De la Canale, quien dispuso la formación de una causa por “hurto agravado de vehículo dejado en la vía pública”, la notificación de la imputada en los términos del artículo 60 del Código Procesal Penal y su traslado a sede judicial junto con las actuaciones correspondientes.

Ads