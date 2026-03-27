Un grave episodio de violencia de género se registró en la tarde del 26 de marzo en el barrio Parque Camet, donde un hombre de 40 años fue aprehendido tras agredir físicamente a su pareja dentro de una vivienda.

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El hecho fue alertado mediante un llamado al 911 que advertía sobre una confrontación de pareja. Al arribar al lugar, personal del Comando de Patrullas tomó contacto con un familiar del agresor, quien indicó que el sujeto se encontraba en el interior del domicilio junto a su pareja y un menor, en un contexto de extrema violencia.

Con autorización de la propietaria, los efectivos ingresaron a la vivienda, donde constataron un escenario de desorden generalizado y daños en el mobiliario. En el lugar encontraron a la víctima, una joven de 27 años, en estado de shock y sosteniendo a un menor, por lo que fue resguardada de inmediato.

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El agresor, que se encontraba visiblemente alterado y bajo los efectos del alcohol, adoptó una actitud hostil hacia el personal policial, por lo que fue reducido y aprehendido en el lugar.

Según el testimonio de la mujer, el sujeto se habría tornado violento tras ingerir bebidas alcohólicas, provocando destrozos en la vivienda y agrediéndola físicamente, ocasionándole lesiones visibles.

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Interviene la Fiscalía de Flagrancia, que dispuso la imputación del hombre por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y mediando violencia de género, y su traslado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.