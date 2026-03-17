El hecho se registró en un comercio situado sobre la calle Bolívar al 2500, en jurisdicción de la Comisaría 1ª. Según informaron fuentes oficiales, el sospechoso habría violentado vidrios y persianas con el objetivo de ingresar al establecimiento.

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La intervención fue llevada adelante por personal de la Prefectura Naval Argentina, que realizaba tareas de patrullaje en la zona. Los efectivos fueron alertados por una persona, quien advirtió sobre la presencia de un hombre que había dañado el frente del comercio y se retiraba del lugar.

A partir de las características aportadas, se montó un operativo de búsqueda que permitió localizar al sospechoso en las inmediaciones. Al advertir la presencia del móvil, el hombre intentó darse a la fuga, pero fue rápidamente interceptado en la zona de Gascón y Mitre.

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En el caso tomó intervención la Fiscalía de Flagrancia, a cargo del Dr. Facundo De la Canale, quien dispuso la formación de una causa por “tentativa de robo”, además de las actuaciones de rigor y el posterior traslado del imputado a la Unidad Penal N.º 44.

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