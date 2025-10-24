Un hombre de 32 años fue aprehendido este viernes por la tarde en Roca al 6600, luego de perder el control del auto que manejaba y chocar contra un árbol. El hecho fue advertido a través de un llamado al 911, que derivó la intervención del Grupo Táctico Operativo de la Comisaría 12ª y del Comando de Patrullas.

Al identificar al conductor del Fiat Uno y verificar sus datos en el sistema, los efectivos constataron que sobre él pesaba un pedido de captura activa por el delito de “robo agravado de vehículo dejado en la vía pública”, requerido por el Juzgado en lo Criminal N° 3.

Durante el procedimiento, personal municipal de Tránsito realizó un test de alcoholemia, que arrojó resultado positivo con 0,57 ml de alcohol en sangre, por lo que el vehículo fue secuestrado.

La autoridad judicial dispuso la notificación del imputado y su comparecencia ante la fiscalía el próximo miércoles, mientras continúa la investigación por el hecho.

