En la madrugada del 2 de abril, personal del Comando de Patrullas aprehendió a un hombre que transportaba distintos elementos cuya procedencia no pudo acreditar.

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El procedimiento se llevó a cabo en inmediaciones de Lebensohn y Acha, donde el sujeto fue interceptado tras mostrar una actitud evasiva ante la presencia policial. Entre los objetos secuestrados había mochilas, ropa, un monopatín, un compresor portátil y otros efectos personales.

A partir de uno de los elementos, los efectivos lograron ubicar al damnificado en calle Saavedra al 2100, quien confirmó que las pertenencias habían sido robadas minutos antes del interior de su vehículo, el cual se encontraba estacionado sin medidas de seguridad.

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Interviene la Fiscalía de Flagrancia, que dispuso la formación de causa por hurto, sin adoptar medidas restrictivas de la libertad.

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